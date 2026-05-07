اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة.. 50 عاماً من العزّ والفخر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ50 لتوحيدها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ50 لتوحيدها التي نحتفي بها بكل فخر واعتزاز، بعد أن سطّر أبناؤها ملحمة وطنية رائعة في الدفاع عن سيادة الإمارات وأرضها وأمنها، ونستحضر تضحياتها على مدى العقود الماضية، ودورها الوطني الرائد والمتواصل ضمن منظومة نهضتنا الشاملة، وندعو بالرحمة للشهداء الأبرار، وللوطن الغالي بدوام العزة والأمن والازدهار».

كما قال سموه في تدوينة ثانية: «إنتو عَلم يعتزّ فيكم حِمَاكم.. إنتو على سبع الإمارات حِرّاس».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه في الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا، نحتفي بشهدائنا، نحتفي بقادة هذه القوات، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «في الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا.. نحتفي بشهدائنا.. نحتفي بقادة هذه القوات، وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة، رئيس الدولة، حفظه الله. هم درع الوطن.. وسيفه.. وحصنه.. وسيادته وأمنه. فخورين بقواتنا.. فخورين برئيسنا.. فخورين بالإمارات».

كما أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن قواتنا المسلحة كانت ولاتزال درع الوطن وسنده، برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «50 عاماً من العز والفخر.. قواتنا المسلحة كانت ولاتزال درع الوطن وسنده، برجالها الذين نذروا أنفسهم لحماية راية الإمارات. في يوبيلها الذهبي، نحتفي بتاريخ من الشجاعة، ونمضي بثقة نحو مستقبل أكثر قوة واعتزازاً».

