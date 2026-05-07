أحمد بن محمد: أبناء قواتنا المسلحة حرّاس الحاضر وصنّاع المستقبل

بارك سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لقواتنا المسلحة الباسلة الذكرى الـ50 لتوحيدها، مؤكداً سموه أن أبناء قواتنا المسلحة هم حرّاس الحاضر، وصنّاع المستقبل، ومصدر فخر الإمارات.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لقواتنا المسلحة الباسلة الذكرى الـ50 لتوحيدها، ونجدد في هذا اليوم قسم الولاء والإخلاص لوطننا ورئيسنا وشعبنا بالحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة الإمارات».

وأضاف سموّه: «لبواسلنا نقول: أنتم درع الأمان، وأنتم عنوان القوة، والإمارات ستبقى عصيّة صامدة أمام أي اعتداء على حصننا الشامخ.. أبناء قواتنا المسلحة، أنتم حرّاس الحاضر، وصنّاع المستقبل، وأنتم مصدر فخر الإمارات».