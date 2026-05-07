توزيع 10 آلاف شتلة من «شجرة الشعلة» في دبي خلال 4 أيام

شهدت الحملة التي نظمتها بلدية دبي لتوزيع شتلات «شجرة الشعلة» إقبالاً واسعاً ولافتاً من المواطنين والمقيمين، وذلك في ختام فعالياتها بمجلس الورقاء، أمس، حيث تم توزيع أكثر من 10 آلاف شتلة مجاناً خلال أربعة أيام فقط، في مشهد عكس تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الزراعة والاستدامة والمساهمة في جعل دبي أكثر جمالاً وازدهاراً.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد أشجار الشعلة المزروعة في مختلف أنحاء الإمارة تجاوز حالياً 50 ألف شجرة، مع استمرار الجهود لزيادتها ضمن استراتيجية التشجير المستدام، لافتة إلى أن مشاتل البلدية تنتج سنوياً ما يزيد على 100 ألف شتلة، دعماً لخطط التوسع في الرقعة الخضراء والاهتمام بالشجرة.

وحضر العديد من العائلات بصحبة أطفالهم، الذين أبدوا حماساً لافتاً للحصول على الشتلات وزراعتها في منازلهم، في دلالة على ترسّخ ثقافة الاهتمام بالبيئة لدى الأجيال الناشئة، وتحول التشجير إلى نشاط مجتمعي يجمع بين التوعية والمتعة والجمال.

وقالت رئيسة الفريق التنفيذي للريادة والمبادرات المجتمعية في إدارة الزراعة ببلدية دبي، خولة آل علي، إن الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بتكثيف زراعة الشجرة في مختلف المواقع الحيوية والمجتمعية.

وأوضحت أن البلدية أطلقت حزمة من المبادرات المجتمعية الرائدة الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع وإسعادهم، من خلال التوسع في زراعة هذه الشجرة الجمالية في الطرق والتقاطعات والمساحات العامة، إلى جانب تشجيع زراعتها في منازل المواطنين والمقيمين.

وأضافت: «نركز في هذه المبادرة على تعزيز ثقافة الزراعة المنزلية، وقد عملنا بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع على توزيع الشتلات عبر المجالس المجتمعية، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع».

وأشارت إلى أن الحملة، التي استمرت على مدار أربعة أيام، تزامنت مع فترة إزهار شجرة الشعلة التي تبدأ من أواخر أبريل وتبلغ ذروتها خلال شهرَي مايو ويونيو، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم في زيادة أعداد الأشجار وتعزيز المشهد الجمالي المميز للمدينة.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنه تم خلال الحملة توزيع أكثر من 10 آلاف شتلة على أفراد المجتمع، فيما تنتج مشاتل بلدية دبي سنوياً أكثر من 100 ألف شتلة من أشجار الشعلة، مع خطط لزيادة هذا الرقم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكدت أن موسم شجرة الشعلة يبدأ مع أول ملامح الحر، حيث تزهر الأشجار في أواخر أبريل، وتبلغ ذروتها في مايو ويونيو حين تكسو الأزهار البرتقالية الأغصان بالكامل، قبل أن تتراجع تدريجياً مع اشتداد حرارة الصيف في يوليو.

ولفتت إلى أن التركيز على شجرة الشعلة يأتي ضمن رؤية أوسع لإبراز جمالية دبي في مختلف فصول السنة، وإيصال رسالة مفادها أن المدينة تحتفظ بسحرها الطبيعي حتى خلال أشهر الصيف، بفضل تكامل المشهد الحضري مع عناصر الطبيعة.

مواطنون: «الشعلة» جمعتنا على حب الزراعة

أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بالحصول على شتلات «شجرة الشعلة» لزراعتها في منازلهم، متوجهين بالشكر للقيادة الرشيدة على توجيهاتها الداعمة لمبادرات التشجير وتعزيز الاستدامة في المجتمع، وقال محمد حسن سالم إنه سعيد بالحصول على الشتلة، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز جودة الحياة وزيادة المساحات الخضراء في الأحياء السكنية، مضيفاً: «نثمّن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، التي تشجع أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في جهود الاستدامة، وتسهم في جعل دبي أكثر جمالاً وازدهاراً».

من جانبها، عبّرت عائشة الحتاوي عن فرحتها بالمشاركة في الحملة، مشيرة إلى أنها تمثل فرصة مميزة لزراعة الشجرة في منزلها والمساهمة في تحسين البيئة المحيطة، قائلة: «نشكر الجهات المختصة على هذه المبادرات الملهمة التي تعزز ارتباطنا بالطبيعة، وتدفعنا لغرس قيم الاستدامة في حياتنا اليومية».

بدوره، عبّر الطفل عمر بدر عبدالحكيم عن سعادته الكبيرة بالحصول على شتلة شجرة الشعلة، مؤكداً حبه للزراعة ورغبته في الاعتناء بها حتى تكبر وتزهر، قائلاً: «أحب أن أزرع الأشجار وأراها تكبر، وأشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لأنه أتاح لنا هذه الفرصة الجميلة».