حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك لقائد اتحادنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، بمناسبة الذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة»، وأضاف سموه: «في هذا اليوم، وفي كل يوم، نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة، درع الوطن وسيفه، وحصنه المنيع في حماية السيادة وصون المكتسبات وتحقيق الرؤى والطموحات».