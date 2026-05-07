رئيس الدولة: تعزيز دور القطاع الصناعي أولوية استراتيجية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، فعاليات الدورة الخامسة لمنصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

واطلع سموه، خلال الجولة، على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة، والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته.

كما استمع سموه من القائمين على المنصات إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشروعات الجديدة التي أُعلنت خلال الفعاليات.

وقال سموه إن القطاع الصناعي يُعدّ أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكداً أن تعزيز دوره يُشكّل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، انطلاقاً من رؤيتها الطموحة في تمكين الصناعات الوطنية، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في صناعات المستقبل، إضافة إلى توفير الفرص للكفاءات الإماراتية في هذا المجال الحيوي، مشيداً بمستوى المشاركات التي تُبرز التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة، والمقومات التنافسية التي يتميز بها.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام جولته في المنصة.

ورافق سموه، خلال الجولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

