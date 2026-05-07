72 رائد أعمال يشاركون في مسابقة مشاريع جامعة دبي

استضافت «جامعة دبي» النسخة الرابعة من مسابقة مشاريع رواد الأعمال 2026، بمشاركة 72 من رواد الأعمال ضمن 24 فريقاً من الطلبة والخريجين والباحثين.

وشهدت المسابقة، التي نظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية، عرض مجموعة واسعة من المشاريع والأفكار الابتكارية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والأمن الغذائي والتعليم والأمن السيبراني، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، وأكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، أن المسابقة تمثل منصة محورية لتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتحفيز الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية تسهم في دعم التنمية المستدامة وترسيخ اقتصاد المعرفة في الدولة.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور حسين الأحمد، أن رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على إعادة تعريف الصناعات وابتكار حلول تسهم في دعم الازدهار الوطني طويل الأمد، سيسهمون في صناعة مستقبل دولة الإمارات خلال العقود المقبلة.