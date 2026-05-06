المتحدث باسم وزارة الدفاع الإماراتية: جاهزون لردع أي تهديد محتمل

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الإماراتية، العميد الركن عبد الناصر الحميدي، أن القوات المسلحة في دولة الإمارات على أتم الاستعداد والجاهزية واليقظة لردع أي تهديد محتمل.

وقال الحميدي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية": "القوات المسلحة تسعى إلى استمرار الجاهزية بشكل عال.. ونحن على استعداد وجاهزية لدرء أو ردع أي تهديد محتمل"، مشيراً إلى أن منظومة الدفاع الإماراتية أثبتت كفاءتها خلال التعامل مع التحديات الإقليمية الأخيرة.



وأوضح أن القوات المسلحة أصبحت اليوم في موقع أقوى، مضيفاً: "نحن اليوم في موقع أفضل عما كنا عليه قبل شهرين، وعلى جاهزية أعلى ودراية أكبر بالتهديدات المحتملة".