الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في جمهورية تشاد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من أفراد القوات المسلحة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة تشاد وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.