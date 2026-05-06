"طرق دبي" تنفّذ حملتها الميدانية للتأكد من كفاءة محطات انتظار الحافلات خلال الصيف

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملتها الميدانية للتأكد من جاهزية محطات الحافلات المكيّفة والمخصصة لانتظار الركاب لموسم الصيف 2026، والتي بلغ عددها الإجمالي 895 موقفاً موزّعاً على 621 موقعاً بمختلف أنحاء إمارة دبي. وتؤكد الهيئة حرصها على ضمان كفاءة واستمرارية جميع الأنظمة الخاصة بمحطات انتظار الحافلات المكيّفة، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة لأفراد المجتمع.

وقال مدير إدارة المرافق والمنشآت بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات عبدالرحمن الجناحي: "تحرص الهيئة على التأكد من جاهزية كافة مرافق الخدمات التي يستخدمها الجمهور والمرتبطة بوسائل المواصلات العامة، حيث نفّذت حملات ميدانية تضمنت فحص وصيانة استباقية للتأكد من جاهزية محطات انتظار الحافلات المكيّفة لبداية موسم الصيف 2026".

وأضاف الجناحي: "تنفّذ الهيئة العديد من الزيارات الميدانية لمحطات انتظار الحافلات وفقاً للخطة التشغيلية، ويحرص المفتشون على التحقُّق من جاهزيتها على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية عند رصد أي أعطال فنية، كما تضمنت الحملة إجراءات تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة خدمات محطات الانتظار المكيّفة وتعزيز جاهزيتها التشغيلية لاستقبال المرتادين".

وتتميّز محطات الانتظار بأنها صديقة للبيئة وانسيابية الشكل مما يساعدها على مقاومتها للحرارة والرياح، وذات مساحة إعلانية واسعة وتُعدّ من أبرز النماذج الحضارية الداعمة للاستدامة، كما تتماشى مع متطلبات كود دبي للبيئة المؤهلة لأصحاب الهمم وتخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتتضمن لوحات إرشادية توضح شبكة التنقّل بالحافلات داخل الإمارة.