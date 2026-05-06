إغلاق مطعم «جولدن حياة» في أبوظبي بسبب تكرار المخالفات الخطرة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بإغلاق منشأة «مطعم جولدن حياة» في مصفح الصناعية، وتحمل رخصة تجارية رقم (CN-1095955)، نظراً لخطورة ممارسات المنشأة على الصحة العامة.

وأشارت الهيئة في تقرير الرقابة الغذائية إلى تكرار مخالفات السلامة الغذائية وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت أن أمر الإغلاق سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل.