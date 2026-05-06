أحمد بن محمد لأبناء القوات المسلحة: أنتم حراس الحاضر وصناع المستقبل
هنأ سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة.
وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "نبارك لقواتنا المسلحة الباسلة الذكرى الخمسين لتوحيدها، ونجدد في هذا اليوم قسم الولاء والإخلاص لوطننا ورئيسنا وشعبنا بالحفاظ على استقلال وسيادة ووحدة الإمارات. ولبواسلنا نقول: أنتم درع الأمان، وأنتم عنوان القوة، والإمارات ستبقى عصيّة صامدة أمام أي اعتداء على حصننا الشامخ".
وأضاف سموه: "أبناء قواتنا المسلحة، أنتم حراس الحاضر، وصنّاع المستقبل، وأنتم مصدر فخر الإمارات".
