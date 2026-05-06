حمدان بن محمد مهنئاً بذكرى توحيد القوات المسلحة: نجدد فخرنا واعتزازنا بدرع الوطن وسيفه

هنأ سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الأربعاء، بالذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، نبارك لقائد اتحادنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، ولشعبنا العزيز، بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة. في هذا اليوم، وفي كل يوم، نجدد فخرنا واعتزازنا بكافة منتسبي قواتنا المسلحة، درع الوطن وسيفه، وحصنه المنيع في حماية السيادة وصون المكتسبات وتحقيق الرؤى والطموحات".