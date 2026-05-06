محمد بن راشد يزور معرض "اصنع في الإمارات"

تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، فعاليات النسخة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات" 2026، المنعقدة في مركز أدنيك بأبوظبي. وتعد هذه النسخة الأكبر للحدث الذي تشارك به أكثر من 1,200 جهة عارضة وتستمر فعالياته حتى تاريخ 7 مايو.

وزار سموه منصة الشركة العالمية القابضة، واطّلع على مجموعة من المشاريع التي تقودها شركات IHC، وتشمل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية الاستراتيجية.