قرقاش: الرحمة لشهدائنا.. والتحية لجنودنا.. والولاء والطاعة لقيادتنا

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة، نقف إجلالًا وتقديرًا لحماة الوطن، الذين جسّدوا أنهم السيف والدرع الذي يحفظ الإمارات، ويصون سيادتها، ويحمي منجزاتها.

الرحمة لشهدائنا الأبرار، والتحية لضباطنا وجنودنا، والولاء والطاعة لقيادتنا الرشيدة."