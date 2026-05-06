محمد بن راشد في ذكرى توحيد القوات المسلحة: فخورون بقواتنا ورئيسنا والإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن القوات المسلحة هي درع الوطن، وسيفه، وحصنه، وسيادته وأمنه. وذلك في الذكرى الخمسين لتوحيدها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في الذكرى الخمسين لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا .. نحتفي بشهدائنا .. نحتفي بقادة هذه القوات وعلى رأسهم القائد الأعلى لقواتنا المسلحة رئيس الدولة حفظه الله .

هم درع الوطن.. وسيفه.. وحصنه.. وسيادته وأمنه.

فخورين بقواتنا.. فخورين برئيسنا.. فخورين بالإمارات".