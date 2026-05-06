عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الإمارات

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الدكتور نواف سلام، رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت،، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وأعرب سموه والمسؤولون والوزراء عن إدانتهم الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

وتناولت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.