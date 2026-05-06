الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويدعو إلى وقف الهجمات فوراً

أدان الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب العدوان الإيراني غير المبرر الذي استهدف دولة الإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لكل أشكال الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمدنية، وشدد على ضرورة احترام سيادة الدول.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية ومقدرات الدول يعد من البغي المحرم شرعاً، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن الشعوب واستقرارها، وانتهاكاً صارخا للقانون الدولي. ودعا الأزهر إلى وقف هذه الهجمات فوراً، ووضع حد لترويع المدنيين، واحترام مبادئ حسن الجوار.

والالتزام بوقف إطلاق النار، واعلاء صوت الحكمة والعقل ولغة الحوار والتفاهم، والاحتكام إلى طاولة المفاوضات بوصفها السبيل الوحيد لحل النزاعات وتفويت الفرصة على أعداء الأمة.