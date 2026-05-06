سورية تدين الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات

أدانت الجمهورية العربية السورية، الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها تضامن سورية الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة، ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت سورية موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول.