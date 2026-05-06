تضامن عربي وعالمي مع الإمارات ضد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال الاتصال، تضامن مملكة البحرين مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها وصون مكتسباتها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تنطوي عليه من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، أعرب خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاتصال، تضامن جمهورية مصر العربية مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطورات في المنطقة، وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة، وتهديداً لأمنها، وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات، ودعمه كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة، وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة، وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها في حرية الملاحة الدولية، وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً، من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الاتصال، تضامن المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات، ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية، وما تنطوي عليه من تداعيات خطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، دان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية، وتشكل تقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

استنكار دولي للاعتداءات الإيرانية

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، غير مبررة وغير مقبولة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة «إكس»: «إن فرنسا ستواصل دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة، للدفاع عن أراضيهم».

وأكد أن تحقيق حل دائم للصراع يظل رهيناً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، فضلاً عن إبرام اتفاق قوي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لدول المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الضمانات يجب أن تتضمن مواجهة التهديدات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وكذلك الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

بريطانيا

وندد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بالهجمات الإيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ التي استهدفت الإمارات، مؤكداً تضامن بلاده مع الدولة.

ونقل مكتب رئيس الوزراء عن ستارمر قوله: «نتضامن بشكل كامل مع دولة الإمارات، وسنواصل دعمنا ‌في الدفاع عن شركائنا في الخليج، كما يجب وقف هذا التصعيد، ويجب على إيران الانخراط بجدية في مفاوضات، لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، والتوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد».

قبرص

ودان رئيس جمهورية قبرص، نيكوس خريستودوليدس، بشدة، الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار، التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً عن تضامنه الكامل مع قيادة وشعب الإمارات.

وأكد أن قبرص تقف بحزم إلى جانب دولة الإمارات وشركائها الإقليميين، مشدداً على التزام بلاده التهدئة واحترام القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن أمن المنطقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن أوروبا، ولا يمكن فصله عنهما.

كندا

ودانت كندا الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات مجدداً، وعبّر رئيس وزراء كندا، مارك كارني، في تدوينة على منصة «إكس» عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً.

وأشاد رئيس وزراء كندا بجهود دولة الإمارات الدفاعية لحماية المدنيين والبنية التحتية.

بلجيكا

ودانت بلجيكا بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت تضامنها الكامل مع الشعب الإماراتي، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، في بيان، أمس: «أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب الإمارات العربية المتحدة، الذي كان مرة أخرى اليوم ضحية لهجمات إيرانية غير مبررة، وأدين ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويجب احترام السلامة الإقليمية لدول الخليج».

وأكد أن على إيران اغتنام فرصة المحادثات الجارية للتوصل إلى حل شامل، مشدداً على أن «لدينا جميعاً مصلحة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط».

فنلندا

ودانت فنلندا الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا، إيلينا فالتونن، إن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة والقانون الدولي، وغير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً.

وأعربت الوزيرة فالتونن، في منشور لها، أمس، على منصة «إكس»، عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، مشددة على أن الدبلوماسية والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

أوكرانيا

ودان وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيها، بشدة الهجمات الصاروخية، وهجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها غير مقبولة، وتشكل تهديداً للأمنين الإقليمي والعالمي.

وأعرب سيبيها في منشور له، أمس، على منصة «إكس»، عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وشعبها، داعياً إلى خفض التصعيد واللجوء إلى المسار الدبلوماسي.

وأكد أن أوكرانيا تعارض بشكل منهجي جميع أعمال العدوان، وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.