حمد الشرقي: 6 مايو يوم تتجسد فيه قوة الاتحاد وعزة الوطن

قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إنه في السادس من مايو، تتجسد قوة الاتحاد وعزة الوطن، وتتجدد في وجدان الوطن صفحة مجيدة من صفحات العز والفخر، نستحضر فيها بكل اعتزاز ذكرى توحيد قواتنا المسلحة، ذلك القرار التاريخي الذي شكّل حجر الأساس لقوة الاتحاد، وركيزة صلبة لحماية أمن الدولة واستقرارها.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «نحتفي اليوم باليوبيل الذهبي لهذا الحدث الوطني العظيم، الذي جاء في عام 1976 تتويجاً لرؤية حكيمة وبصيرة نافذة للآباء المؤسسين، الذين أدركوا أن قوة الإمارات تكمن في وحدة صفها وتكامل مؤسساتها»، وأكد أن دولة الإمارات برهنت للعالم أن قواتها المسلحة ليست مجرد مؤسسة عسكرية، بل منظومة متكاملة راسخة، تقوم على الاستثمار في الإنسان والتقنيات المتقدمة، لضمان استدامة الأمن وتعزيز الاستقرار، وبرهن قائدها أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على رؤيته الثاقبة، وبُعد نظره الذي عزّز مكانة دولة الإمارات عربياً ودولياً، برؤية استراتيجية متزنة تجمع بين الحكمة والحزم، وترتكز على ترسيخ السلام، وبناء الشراكات الفاعلة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم.. فقد استطاعت الدولة في عهده أن تكون صوتاً وازناً في المحافل الدولية، ونموذجاً يُحتذى في العمل الإنساني والدبلوماسية الفاعلة، إلى جانب تطوير قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعكس نهجاً متكاملاً يوازن بين القوة والتنمية، ويكرّس حضور الإمارات كدولة مؤثرة ذات ثقل إقليمي وعالمي.