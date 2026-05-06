رئيس الدولة يتلقى اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "اتصالات هاتفية من عدد من القادة أعربوا خلالها عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في الإمارات وتمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وقد تلقى سموه اتصالات من كل من، الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق، وأكد القادة تضامن بلدانهم مع الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.