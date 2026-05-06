«توحيد القوات المسلحة».. قرار استراتيجي طوّر القدرات الوطنية في مجال الدفاع

تحتفل دولة الإمارات اليوم (السادس من مايو 2026) بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، ويُعدّ هذا اليوم من كل عام أحد أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة، فقد اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً استراتيجياً في مثل هذا اليوم عام 1976، يقضي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة.

وقد أسس القرار التاريخي لمرحلة جديدة في بناء جيش وطني موحد وقوي، يُعدّ اليوم من بين الأقوى في المنطقة.

كما يجسد توحيد القوات المسلحة روح الاتحاد، ويُعزّز أركانه ويرسخ الوحدة الوطنية، معظّماً دور هذه القوات في حماية مكتسبات الدولة والإسهام في مسيرة التنمية في ظل القيادة الرشيدة.

كما كان للقرار التاريخي دوره الكبير في الإنجازات التي تم تحقيقها، وأبرزها تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، حيث شهدت دولة الإمارات تطوراً ملحوظاً في صناعاتها الدفاعية، وأصبحت تُنتج وتُصدّر مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك العربات المدرعة، والطائرات بدون طيار، والأسلحة الفردية، والسفن الحربية.

ويعكس هذا التطور التقدّم الكبير في توطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الدفاع.

الكوادر البشرية

وتم التركيز على تطوير الموارد البشرية العسكرية من خلال برامج رائدة، مثل «الخدمة الوطنية»، التي أُطلقت في عام 2014، لتأهيل الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للدفاع عن الوطن، كما تم الاستثمار المكثف في التدريب والتعليم العسكري، لضمان جاهزية القوات المسلحة لمواجهة كل التحديات المستقبلية.

المهام الإنسانية

واصلت القوات المسلحة الإماراتية دورها الفاعل في المهام الإنسانية والإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بنهج التعاون والتضامن العالمي، وترجمة قيم العطاء الإماراتي إلى واقع ملموس في مناطق الأزمات والكوارث.

القيادة والتوجيه

تبوأت القوات المسلحة الإماراتية مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة، بفضل التطوير المستمر في التنظيم والتأهيل والتسليح.

وقد أسهم هذا التطور في امتلاك قوة ردع ضاربة، تُعدّ الضمانة الأكيدة للحفاظ على السلام والاستقرار، وهو توجه يعكس رؤية استراتيجية ثاقبة تهدف إلى حماية أمن الدولة، وتعزيز مكانتها المرموقة على الساحة الدولية.

التحديث والتطوير

أظهرت القفزات النوعية في القوات المسلحة التزام الدولة بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية الوطنية، مع التركيز على بناء كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وضمان مشاركة فاعلة في المهام الإنسانية والدولية، بما يُبرز القدرات والإمكانات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة في مختلف التخصصات والقطاعات.

هندسة القوة

في عالم تتبدل فيه طبيعة التهديدات بسرعة تفوق حركة الجيوش نفسها، لم تعد القوة العسكرية تُقاس بما يُرى على أرض العرض العسكري فقط، بل بما يُبنى في صمت خلفه، عقيدة قتالية متجددة، وتدريب لا يتوقف، واستثمار طويل الأمد في الإنسان والتقنية معاً.

وفي هذا السياق، تمضي القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسار واضح المعالم، قوامه الجاهزية الدائمة والقدرة على الاستجابة متعددة الأبعاد، ولم يكن بناء هذه القدرات استجابة ظرفية لتحديات طارئة، بل هو امتداد لرؤية استراتيجية أدركت مبكراً أن الاستقرار الوطني لا يتحقق برد الفعل، وإنما بالاستعداد المسبق، لهذا اتخذت المؤسسة العسكرية نهجاً يقوم على التكامل بين مختلف التخصصات، بحيث تتحرك القوات البرية والجوية والبحرية والسيبرانية ضمن منظومة واحدة، تتبادل المعلومات والقرار في الزمن الفعلي.

الإنسان أولاً

رغـم التطـور المتسـارع في التكنولوجيـا العسـكرية، لا تـزال الحقيقـة الأكـثر ثباتـاً هي أن الإنسـان هـو مركـز القـوة العسـكرية، ومـن هنـا جـاء الاسـتثمار الإمـاراتي المكثـف في التأهيـل العسـكري والأكاديمـي، بـدءاً مـن الكليـات العسـكرية الوطنيـة وصـولاً إلى برامـج التدريـب المشـتركة مـع جيـوش متقدمـة حـول العـالم، فالضابـط أو الجنـدي اليـوم لا يتلقـى تدريبـاً تقليديـاً يقتـصر عـلى المهـارات القتاليـة، بـل يعُـدّ قائـداً ميدانيـاً قـادراً عـلى اتخـاذ القـرار في بيئـات معقـدة.

كما يشـمل التدريـب: القيـادة وإدارة الأزمـات، والتفكـير التحليلـي، والتعامـل مـع التكنولوجيـا المتطـورة، بمـا يجعـل العنصـر البـشري قـادراً عـلى العمـل ضمـن منظومـات قتاليـة رقميـة، وقـد انعكـس هـذا التوجـه عـلى مسـتوى الجاهزيـة العملياتيـة، حيـث شـاركت القـوات المسـلحة في مهـام متنوعـة اكـتسبت مـن خلالهـا خـبرة عمليـة حقيقيـة، سـواء في العمليـات الإنسـانية أو المهـام الدوليـة، الأمـر الـذي عـزّز قدرتهـا عـلى العمـل في بيئـات متعـددة الثقافـات والتحديـات.

القوات البرية

تشـكل القـوات البريـة العمـود الفقـري لأي منظومـة دفاعيـة، ومـع تطـور طبيعـة الحـروب الحديثـة، لم يعـد الانتشـار الميـداني وحـده كافيـاً، لذلـك ركـزت القـوات البريـة الإماراتيـة عـلى تطويـر مفهـوم «المنـاورة الذكيـة» الـذي يعتمـد علـى سرعـة الحركـة، ودقـة المعلومـات قبـل حجـم القـوة، فالأنظمـة المدرعـة الحديثـة، ومنصـات المدفعيـة المتطـورة، وأنظمـة الاسـتطلاع الأرضي، جميعهـا مرتبطـة اليـوم بشـبكات قيـادة وسـيطرة رقميـة تسـمح بتبـادل البيانـات بين الوحـدات المختلفـة بشـكل لحظـي، فهـذه القـدرة تمنـح القائـد الميـداني صـورة متكاملـة لسـاحة العمليـات، وتختـصر الزمـن بيـن الرصد والتنفيـذ.

كـما أصبـح اسـتخدام الطائـرات بدون طيـار (الـدرون) جـزءاً أساسـياً مـن العمليـات البريـة، حيـث توفـر مراقبـة مسـتمرة وتقلـل المخاطر البشريـة، وهـو مـا يعكـس التحـول نحـو العمليـات منخفضـة المخاطـر وعاليـة الدقة.

التفوق الجوي

في عصر السرعة، غالباً ما يُحسم الصراع قبل أن تبدأ المواجهة البرية، ولهذا تمثّل القوات الجوية أحد أبرز عناصر الردع الاستراتيجي، فامتلاك طائرات متعددة المهام قادرة على تنفيذ عمليات بعيدة المدى يمنح الدولة قدرة على حماية مصالحها الحيوية، إضافة إلى توفير دعم جوي دقيق للقوات البرية والبحرية، غير أن التفوق الجوي لا يقوم على الطائرات فقط، بل على منظومة كاملة تشمل الإنذار المبكر، وأنظمة الدفاع الجوي، ومراكز القيادة المتقدمة، في حين يُسهم التدريب المشترك مع شركاء دوليين في صقل خبرات الطيارين الإماراتيين، حيث أصبحت المشاركة في التمارين متعددة الجنسيات جزءاً من تطوير العقيدة العملياتية، فهذه الخبرات تمنح القوات الجوية قدرة على العمل ضمن تحالفات دولية بكفاءة عالية.

القوات البحرية

تطل دولة الإمارات العربية المتحدة على أحد أكثر الممرات البحرية نشاطاً في العالم، وهو ما يجعل الأمن البحري مسألة استراتيجية تتجاوز حدود المياه الإقليمية، فالقوات البحرية الإماراتية طورت قدراتها لتشمل السفن متعددة المهام، وأنظمة المراقبة الساحلية، والمنصات غير المأهولة، بما يسمح بتأمين خطوط الملاحة والطاقة والتجارة العالمية، فالتركيز لم يعد فقط على المواجهة التقليدية، بل على مكافحة التهديدات غير المتكافئة، مثل القرصنة البحرية أو التهريب، وهنا تلعب سرعة الاستجابة والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين دوراً محورياً في الحفاظ على أمن البيئة البحرية.

المعركة غير المرئية

الحروب الحديثة قد تبدأ بهجوم إلكتروني يعطل البنية التحتية الحيوية قبل أي تحرك عسكري تقليدي، لذلك أصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من القدرات الدفاعية، لهذا تعمل القوات المسلحة على تطوير قدرات الحرب الإلكترونية والدفاع الرقمي، لحماية أنظمة الاتصالات والطاقة والمعلومات، وهذه القدرات لا تقتصر على الدفاع، بل تشمل القدرة على كشف التهديدات مبكراً وتحليلها.

الصناعة الدفاعية

أحد أبرز التحولات الاستراتيجية للدولة يتمثّل في نمو الصناعات الدفاعية الوطنية، حيث لم تعد الإمارات تعتمد بالكامل على شراء الأنظمة العسكرية، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في تطويرها وإنتاجها محلياً.

ويُسهم هذا التحول في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي، كما يخلق بيئة خصبة للابتكار التكنولوجي ترفد الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه، وعلاوة على ذلك، يتيح هذا النهج للقوات المسلحة الحصول على حلول مصممـة وفـق احتياجاتهـا العملياتيـة الخاصـة.

المنظومة المتكاملة

تعمـل القـوات المسـلحة بالتنسـيق مـع الأجهـزة الأمنيـة والجهـات المختصـة ضمـن منظومـة وطنيـة شاملـة، حيـث تتكامـل الأدوار بـين المراقبـة العسـكرية والدعـم التقنـي والإجـراءات التنظيميـة، فالأمـن الحـدودي لم يعـد مهمـة جهـة واحـدة، بـل أصبح شـبكة عمـل موحـدة تعتمـد علـى تبـادل المعلومـات الفـوري واتخـاذ القـرار المشـترك، وهـذا التكامـل يسـمح بالاسـتجابة السريعـة لأي تهديـد محتمـل، ويمنـع الثغـرات التـي قـد تسـتغلها شـبكات الجريمـة المنظمـة أو الأنشـطة غـير القانونيـة.