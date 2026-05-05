خالد بن محمد بن زايد: قواتنا المسلحة ركيزة الأمن واستدامة مكتسبات الوطن

أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة تمثل محطة مفصلية في مسيرة بناء قوة دفاعية متكاملة، نجحت في ترسيخ معادلة الأمن والاستقرار، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال سموه في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة، إن الذكرى تأتي هذا العام في ظروف استثنائية أثبتت قوة وجاهزية قواتنا المسلحة وكفاءة منظومتها، وقدرتها المستمرة على حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأشار إلى أن ما حققته القوات المسلحة من مستويات متقدمة في الجاهزية والكفاءة يعكس نهجاً مؤسسياً مستداماً يقوم على تكامل القدرات، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتبني أحدث التقنيات الدفاعية، بما يعزز قدرتها على حماية سيادة الوطن وصون مكتسباته الاستراتيجية.

وأكد سموه، في ختام كلمته، أن استمرار تطور القوات المسلحة وارتقائها بمستويات الجاهزية والاحترافية يأتي في ظل الرؤية الإستراتيجية والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يولي بناء قدرات وطنية دفاعية متقدمة أولوية راسخة، بما يضمن استدامة الأمن وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.