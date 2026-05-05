افتتاح شاطئ خور الممزر.. أجمل وجهة عائلية جديدة في دبي بخدمات ذكية وإنترنت مجاني

افتتحت بلدية دبي، اليوم الثلاثاء، شاطئ خور الممزر، المرحلة الأولى من مشروع تطوير شواطئ الممزر، ليُشكّل أجمل وجهة شاطئية عائلية جديدة في إمارة دبي، ويوفر تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الترفيه والخدمات الذكية، بما في ذلك خدمة الواي فاي (الإنترنت) المجاني على امتداد الشاطئ.

ويعد مشروع تطوير شواطئ الممزر أحد أبرز مشاريع التطوير الاستراتيجية التي تقودها البلدية بقيمة نصف مليار درهم، لتعزيز كفاءة البنية التحتية الساحلية والشاطئية للإمارة، وتحويل شواطئ دبي إلى أيقونات حضرية وسياحية عالمية، تعكس طموحات دبي المستقبلية، وتوفر بيئة حضرية متكاملة تعزز أسلوب الحياة الصحي، والترابط المجتمعي، والاستدامة البيئية.

ويأتي افتتاح الشاطئ ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير الواجهات البحرية في الإمارة، حيث يمتد شاطئ خور الممزر على مساحة 2.75 مليون قدم مربع، ضمن مشروع متكامل تصل مساحته الإجمالية إلى نحو 4 ملايين قدم مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 7 ملايين زائر سنوياً، وبزيادة تتجاوز 170%، إلى جانب رفع كفاءة المرافق والخدمات بنسبة تصل إلى 500%.

ويضم الشاطئ مرافق حديثة وتجارب متكاملة تشمل ممشى عائماً هو الأول من نوعه في المنطقة، ومناطق للشواء، وألعاب الأطفال، ومرافق لياقة بدنية، وملاعب متعددة الاستخدامات، إلى جانب مسارات للمشي والجري والدراجات بطول 5.5 كيلومتر تربط بين الخور وكورنيش وحديقة الممزر.

كما يوفر المشروع أكثر من 65 فرصة استثمارية، ويضم ما يزيد على 35 مرفقاً خدمياً وترفيهياً صُممت وفق أعلى المعايير العالمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية واحتياجات أصحاب الهمم، إلى جانب بنية تحتية رقمية متطورة تعزز تجربة الزوار وترفع مستوى الراحة والاتصال.

وأكدت البلدية أن توفير خدمة الإنترنت المجاني يأتي ضمن جهودها المستمرة لإسعاد الزوار والسائحين، وتقديم خدمات ذكية ترتقي بتجربتهم، بما يعكس توجهات دبي في تطوير مرافق عامة حديثة ومتكاملة.

وأشارت إلى أن افتتاح شاطئ خور الممزر يمثل خطوة أولى في استكمال مشروع تطوير شواطئ الممزر، الذي سيعيد تعريف تجربة الشواطئ العامة في دبي، من خلال تقديم وجهات مرنة، ذكية، ومستدامة تعزز جودة الحياة، وترسخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والسياحة.

ويتكامل المشروع مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، التي تركز على تعزيز المساحات العامة المفتوحة، ودعم أنماط الحياة الصحية، وتحقيق رفاه المجتمع، كما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، لتطوير الواجهات الشاطئية، وتعزيز كفاءة البنية التحتية الحضرية، بالإضافة إلى تماشيه مع خارطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030، لتكون دبي أجمل وأفضل مدن العالم الشاطئية المستدامة.