ذكرت وزارة الدفاع، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.