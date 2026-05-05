طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41، والمد الثاني 03:01، والجزر الأول عند الساعة 09:50، والجزر الثاني عند الساعة 20:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:49، والجزر الأول عند الساعة 06:35.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 27 70 20

دبي 40 25 75 30

الشارقة 41 26 70 30

عجمان 39 25 70 30

أم القيوين 38 26 75 35

رأس الخيمة 40 22 65 20

الفجيرة 36 29 70 30

العـين 43 27 50 20

ليوا 43 28 60 20

الرويس 40 27 85 50

السلع 42 24 85 40

دلـمـا 36 25 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 35 26 75 40

أبو موسى 34 27 80 40