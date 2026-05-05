أوكرانيا تدين الهجمات التي استهدفت الإمارات

أدان وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها بشدة الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة الأخيرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا أنها غير مقبولة وتشكل تهديدًا للأمنين الإقليمي والعالمي.

وأعرب سيبيها في منشور له اليوم على منصة إكس عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وشعبها، داعيًا إلى خفض التصعيد واللجوء إلى المسار الدبلوماسي.

وأكد أن أوكرانيا تعارض بشكل منهجي جميع أعمال العدوان وتدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.