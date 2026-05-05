رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات وما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد خلال الاتصال تضامن جمهورية مصر العربية مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.