فنلندا تدين الهجمات التي استهدفت الإمارات

أدانت فنلندا الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونن إن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً واضحاً للسيادة والقانون الدولي وغير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً .

وأعربت الوزيرة فالتونن في منشور لها اليوم على منصة إكس عن التضامن الكامل مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مشددة على أن الدبلوماسية والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم .