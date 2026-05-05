«صحة دبي» تحدد 5 إجراءات للوقاية والسيطرة على الربو وتحذر من 3 أعراض تتطلب المساعدة فوراً

حددت هيئة الصحة بدبي حزمة من الإجراءات والتوجيهات المتكاملة للتعامل مع مرض الربو، شملت 5 إجراءات وإرشادات للوقاية وللسيطرة على المرض، و4 أخطاء شائعة يجب تجنبها، إلى جانب 3 أعراض تتطلب المساعدة فوراً، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للربو.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تشمل "تجنب المحفزات (الغبار والعطور والتدخين ووبر الحيوانات)، والالتزام بالخطة العلاجية، واستخدام البخاخات الوقائية بانتظام وبطريقة صحيحة، والحصول على التطعيمات اللازمة مثل الإنفلونزا والالتهاب الرئوي، والالتزام بالخطة العلاجية اليومية، والمتابعة الدورية مع الطبيب".

وأكدت الهيئة أهمية التدخل الفوري وطلب المساعدة في الحالات الطارئة، والتي تشمل 3 أعراض (صعوبة شديدة في التنفس، وعدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، وصعوبة الكلام أو ازرقاق الشفاه).

وأوضحت الهيئة أن الربو مرض التهابي مزمن يصيب الشعب الهوائية ويؤدي إلى تضيقها وزيادة حساسيتها، ما يسبب أعراضاً تشمل ضيق التنفس، والصفير في الصدر، والسعال المتكرر خاصة ليلاً، والشعور بالضغط في الصدر.

وبيّنت أن هناك 5 مسببات رئيسية للربو، وتشمل "الغبار وحبوب اللقاح، والدخان بما في ذلك التدخين، والالتهابات التنفسية، والتمارين والهواء البارد، والعطور والمواد الكيميائية.

وحذرت الهيئة من 4 أخطاء شائعة يقع فيها المرضى، تشمل "الاعتماد على البخاخ الإسعافي فقط، وإيقاف العلاج عند تحسن الأعراض، والاستخدام غير الصحيح للبخاخ، وتجاهل الأعراض المبكرة، مؤكدة أن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى تفاقم الحالة، كما حدد مجموعة من الإجراءات تدل على أن الربو غير مسيطر عليه، وهي تكرار الأعراض خلال الأسبوع، والاستيقاظ ليلاً بسبب الأعراض، والحاجة المتكررة لاستخدام البخاخ الإسعافي، وتأثير الأعراض على النشاط اليومي.

وأكدت "صحة دبي" أن التوعية تمثل الخطوة الأولى لتنفس أفضل، مشددة على أن السيطرة على الربو تبدأ بالالتزام بالعلاج وتجنب المحفزات، وصولاً إلى حياة صحية أكثر استقراراً.