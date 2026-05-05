«الإمارات للدواء» و«أرسيرا» توقعان مذكرة تفاهم لدعم التصنيع الدوائي في الدولة

وقّعت «مؤسسة الإمارات للدواء» و«أرسيرا»، الشركة العالمية المتخصصة في قطاع علوم الحياة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قدرات التصنيع الدوائي في الدولة، وذلك على هامش معرض «اصنع في الإمارات».

وتركّز الاتفاقية على وضع إطار تعاون يشمل تعزيز التصنيع المحلي، وتطوير الكوادر الوطنية، ودعم البحث والابتكار، إلى جانب تأمين إمدادات مستدامة للمنتجات الطبية الحيوية، وتوطين قطاع المنتجات الطبية وتنمية الكفاءات البشرية من المواطنين وتأهيلهم للعمل في بيئات التصنيع الدوائي المتقدمة، إضافة إلى توسيع القدرة الإنتاجية للأدوية داخل الدولة وجذب الاستثمارات إلى القطاع، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية لضمان توفرها واستمرارية الإمداد.

وبموجب الاتفاقية أيضاً، ستدعم «أرسيرا» عدداً من المبادرات التي تقودها «مؤسسة الإمارات للدواء»، إلى جانب مساهمتها في برامج تهدف إلى تعزيز قطاع التصنيع الدوائي في الدولة، كما ستعمل الشركة على توفير برامج تدريب داخل مرافقها التصنيعية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل وفتح آفاق مستقبلية للتوظيف.

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة «أرسيرا» إيزابيل أفونسو أن تطوير قدرات القطاع الدوائي يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، لافتة إلى أن الشراكة تسهم في تحويل هذه الرؤية إلى خطوات عملية، من خلال دعم التصنيع المحلي، وتأهيل الكفاءات، وتعزيز الوصول المستدام والموثوق إلى العلاجات الأساسية.

يذكر أن معرض «اصنع في الإمارات» في عامه الخامس على التوالي يعتبر منصة رئيسية لدفع عجلة الأجندة الصناعية للدولة، إذ يجمع الجهات الحكومية وقادة الصناعة والمستثمرين بهدف تعزيز الشراكات وتحفيز الاستثمار.