الرئيس القبرصي يدين الهجمات التي استهدفت الإمارات

أدان رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن تضامنه الكامل مع قيادة وشعب الإمارات.

وأكد أن قبرص تقف بحزم إلى جانب دولة الإمارات وشركائها الإقليميين، مشددا على التزام بلاده بالتهدئة واحترام القانون الدولي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن أمن المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن أوروبا، ولا يمكن فصله عنهما.