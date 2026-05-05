الرئيس الإيطالي يمنح العبار وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس

منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، سلمها له السفير الإيطالي لدى الدولة لورينزو فانارا.

وقالت السفارة في منشور عبر حسابها على منصة "إنستغرام" تعليقاً على تسليم الوسام: "يُعدّ العبار صديقاً مُخلصاً لإيطاليا، ويُمثّل جسراً حيوياً بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة، مُعززاً العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بينهما".

وأضافت: "تعكس استثماراته الكبيرة في قطاعي العقارات والضيافة في إيطاليا تقديره العميق للمنتجات الإيطالية وأسلوب الحياة الإيطالي، كما يُساهم، من خلال دار أوبرا دبي، بدورٍ محوري في تعزيز العلاقات الثقافية بين إيطاليا والإمارات العربية المتحدة".