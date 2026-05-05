قرقاش: رسائل التضامن مع الإمارات تُؤكد أن إيران هي الطرف المعتدي

أشاد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، برسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، مؤكدا أن إيران هي الطرف المعتدي والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي، ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" :"نُقدر ونُثمن رسائل التضامن الخليجية والعربية والدولية مع الإمارات، والتي تستنكر وتدين الهجوم الإيراني الغاشم، وتعكس تمسك المجتمع الدولي بنظام قائم على القيم والمسؤولية، يرفض التصرفات المارقة ويعزل مرتكبيها".

وتابع قرقاش قائلا: "وتؤكد هذه المواقف أن إيران هي الطرف المعتدي، والمسؤولة عن تفاقم الأزمة في الخليج العربي، ومصدر الخطر والتهديد لأمنه واستقراره".