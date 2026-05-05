إغلاق مؤقت للبيت الأبيض بسبب إطلاق نار في واشنطن

شهد البيت الأبيض إغلاقا مؤقتا، اليوم، بعد واقعة إطلاق نار قرب نصب واشنطن. وأفاد جهاز الخدمة السرية الأميركية أن مشتبها به فتح النار في منطقة ناشونال مول، وذلك بعد أن واجهه عناصر الأمن.

وقال نائب مدير الجهاز مات كوين إن الضباط ردوا بإطلاق النار، مشيرا إلى أن أحد المارة أصيب برصاص المشتبه به.

ودعا جهاز الخدمة السرية المارة إلى تجنب المنطقة، بينما تعاملت فرق الطوارئ مع الحادث الذي وقع على مقربة من البيت الأبيض، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعقد فعالية خاصة بالأعمال الصغيرة.

وأغلق البيت الأبيض بشكل مؤقت أثناء تحقيق السلطات في الواقعة، كما أدخلت الخدمة السرية الصحفيين المتواجدين في الخارج إلى قاعة الإحاطة، بينما واصل ترامب فعالياته دون انقطاع.

وأضاف كوين أن موكب نائب الرئيس جي دي فانس مر عبر المنطقة قبل وقت قصير من إطلاق النار، لكنه أوضح أنه لا توجد مؤشرات على أن الموكب كان الهدف.