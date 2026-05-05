إدانات دولية وعربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.

كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.

كما حمّلت دولةُ الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.

وأعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني، عبر صواريخ وطائرات مسيرة، لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: «المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترام مبادئ حسن الجوار».

وأكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفتها، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة «إكس»، إن «شريكتنا الإمارات العربية المتحدة تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران»، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعباً ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة، وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي، محذرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء الأعمال العدائية للنظام الإيراني، سواء تجاه دول الجوار أو شعبه.

وأدان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات مجدداً، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «لقد تعرضت الإمارات مجدداً لهجمات إيرانية من دون طيار وصواريخ، ونحن ندين بشدة هذه الهجمات، ونعلن تضامننا مع شعب الإمارات وشركائنا في المنطقة».

وأدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجمات الآثمة، التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، وإصابة عدد من الأفراد.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، ورفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وحذرت مصر من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، مؤكدة أنها تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، كما تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدان الأردن، أمس، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات وتصعيداً خطيراً وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات، تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيّرات الحربية والصواريخ، مستهدفاً منشآت مدنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار، كما أدان أبوالغيط، في بيانٍ، أمس، الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيّرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.