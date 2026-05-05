استنكار خليجي وعربي للاعتداء الإرهابي الإيراني على ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي، الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة «أدنوك»، باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، من دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وأدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز، وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيانٍ، أمس، على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي، وشددت مصر على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها.

وأدانت دولة الكويت الاعتداء الإيراني الآثم على ناقلة إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز، وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية: «تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أثناء مرورها في مضيق هرمز، باستخدام طائرات مسيّرة في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية»، وأضافت: «تؤكد الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها».

وأدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة «أدنوك»، أثناء مرورها في مضيق هرمز، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، أمس، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية.

وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، وعدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيانٍ، أمس، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه من دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة «أدنوك» أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأكد الأمين العام، في بيان، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة، وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817، وأكد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.