524 ألف شخص في تنزانيا استفادوا من «سقيا الإمارات» خلال 2025

ناقش مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة رئيس مجلس الأمناء، سعيد محمد الطاير، المشروعات التي نفّذتها المؤسسة خلال 2025، لاسيما في جمهورية تنزانيا، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا، ويستفيد منها حتى اليوم أكثر من مليون شخص.

وأشار المجلس إلى أن «سقيا الإمارات» نفذت، خلال العام الماضي فقط، 54 مشروعاً في تنزانيا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، يستفيد منها أكثر من 524 ألف شخص.

وناقش الاجتماع نتائج الحملة الرمضانية التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية، والتي شهدت مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، والسلال الغذائية على الأُسر ذات الدخل المحدود.

وقال سعيد محمد الطاير إن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، فيما يعيش 2.4 مليار آخرون في بلدان تعاني شح المياه.