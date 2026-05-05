الخارجية السعودية تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للاستهداف الإيراني لمنشآت مدنية واقتصادية في الإمارات

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للاستهداف الإيراني -عبر صواريخ وطائرات مسيرة- لمنشآت مدنية واقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولناقلة تابعة لشركة إماراتية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الليلة: "المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف هذه الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حسن الجوار".