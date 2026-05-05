الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية غير المقبولة على الإمارات

أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفتها، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة إكس، إن "شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيّرة مصدرها إيران"، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعبا ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط.

وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي ، محذّرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع شركائه من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف إنهاء الأعمال العدائية للنظام الإيراني، سواء تجاه دول الجوار أو شعبه .