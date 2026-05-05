5.2 مليارات درهم كُلفة الحوادث في أبوظبي خلال 2025.. و3.11 وفيات لكل 100 ألف ساكن

وتفصيلاً، انطلقت، أمس، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «اعبر بأمان»، التي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

وأكّدت وزارة الداخلية أنها تواصل تنفيذ استراتيجية تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية، من خلال تبني أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية، بما يواكب تطلعات «نحن الإمارات (2031)»، ويسهم في الوصول إلى مصاف أفضل ثلاث دول عالمياً في معدل خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

وفي سياق متصل، كشف مركز النقل المتكامل، خلال مؤتمر صحافي، عُقد على هامش افتتاح أسبوع المرور، أن إجمالي الكُلفة الاقتصادية للحوادث البسيطة والجسيمة على مستوى إمارة أبوظبي بلغ، العام الماضي، 5.2 مليارات درهم، تشمل الخسائر المادية، وتوزعت بين 4.4 مليارات درهم خسائر الحوادث البسيطة، و794 مليون درهم للحوادث الجسيمة، بينما بلغ معدل الوفيات لكل 100 ألف من السكان 3.11 وفيات العام الماضي، مقارنة بـ3.41 وفيات في 2024 بنسبة انخفاض بلغت 46% منذ 2019.

وتزامناً مع فعاليات أسبوع المرور، أطلقت وزارة الداخلية حملة إعلامية تثقيفية بعنوان «اعبر بأمان» تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى مستخدمي الطرق، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وترسيخ ثقافة العبور الآمن من خلال استخدام الممرات والجسور والأنفاق المخصصة.

وافتتح وكيل وزارة الداخلية، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، يرافقه رئيس مجلس المرور الاتحادي، العميد حسين الحارثي، المعرض المصاحب للفعاليات الذي تضمن عرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، حيث عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الروبوت التوعوي «صقر»، إلى جانب عرض لعبة «أمن الطرق»، لتعزيز الوعي المروري.

وأكّد عضو مجلس المرور الاتحادي، المقدم راشد حميد بن هندي، في كلمة وزارة الداخلية خلال الحفل، أن أسبوع المرور الخليجي يُمثّل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأمن والسلامة على الطرق.

وأضاف أن العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون بين مختلف الجهات، يُعدّان الأساس للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة.

من جانبه كشف مركز النقل المتكامل أنه تم تنفيذ مشروعات عدة، خلال العامين الماضيين، ضمن مبادرة سلامة المشاة، حيث تم تشييد جسرين للمشاة في السلع والمفرق ويجري العمل على تنفيذ 24 جسراً للمشاة.

كما ذكر أنه تنفيذ أربعة معابر محكومة بإشارة ضوئية في جزيرة أبوظبي، ويتم حالياً تنفيذ 16 معبر مشاة في مدينة العين، مشيراً أيضاً إلى أنه من المخطط تنفيذ 31 معبر مشاة ذكياً خلال الأعوام القادمة.

وأكّد المركز مواصلة جهوده في تحسين حركة المشاة وانسيابية الحركة المرورية بتركيب إشارات ضوئية في الالتفاف الحر لليمين في التقاطعات، فضلاً عن تنفيذ حملات توعوية للمشاة حول خطورة عبور المشاة في غير الأماكن المخصصة للعبور.

وكشفت إحصاءات مركز النقل المتكامل أن نسبة حوادث الدهس من إجمالي الحوادث انخفضت من 18 إلى 13% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من 2023 إلى 2025، كما انخفضت نسبة الوفيات والإصابات للمشاة من إجمالي الوفيات والإصابات بالحوادث من 13 إلى 11 % خلال الفترة ذاتها.

بينما استعرضت شرطة الشارقة استخدام طائرة الدرون (M30 Matrice) في المهام المرورية والأمنية، والتي تسهم في مراقبة الحركة المرورية، ورصد المخالفات، وتتبع المركبات، والبث المباشر لغرف العمليات، إضافة إلى الكشف عن الحرائق والمواد الخطرة، باستخدام الكاميرات الحرارية.

تطبيقات ذكية

عرضت القيادة العامة لشرطة عجمان، خلال المعرض المصاحب لفعاليات «أسبوع المرور»، تطبيقات ذكية لرصد المخالفات، مثل عدم ترك مسافة أمان، وتجاوز المشاة، إلى جانب كتيبات تثقيفية تستهدف مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الأطفال.

«الميتاهيب»

استعرضت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تقنية «الميتاهيب»، التي تعتمد على الواقع الافتراضي لتحويل التوعية المرورية إلى تجربة تفاعلية، تتيح للطلبة خوض سيناريوهات واقعية لاتخاذ القرار أثناء عبور الطريق، ما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك المروري الصحيح.