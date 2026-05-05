شرطة دبي تنفذ خطة مرورية لتسهيل حركة الشاحنات على طريق حتا

أكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، أن مركز شرطة حتا يلعب دوراً محورياً في تنظيم الحركة المرورية وتأمين الطرق في منطقة اختصاصه، نظراً لإشرافه على أحد الطرق الرئيسة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع شقيقتها سلطنة عُمان، ويشكل أحد الشرايين المهمة التي يتم نقل البضائع وتنقل المواطنين والمقيمين والسياح عبرها، الأمر الذي يستدعي إيجاد كل السبل المطلوبة وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستخدام هذا الشريان الحيوي.

وبيَّن أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة حتا نفَّذت خطة مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والشركاء الاستراتيجيين لتسهيل وانسيابية حركة الشاحنات على طريق حتا - عمان الذي يشهد ارتفاعاً في حركة الشاحنات ما بين 1500 إلى 2000 شاحنة يومياً، الأمر الذي يتطلب توفير جميع متطلبات السلامة وتوفير دوريات وكوادر لتسهيل وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح العميد مبارك الكتبي أن الخطة المرورية تعتمد علي تكثيف وتوزيع الدوريات على الطريق لمراقبة الحركة المرورية بشكل مباشر، ما يمكّنها من التدخل السريع في حالة وجود أي اختناقات مرورية أو تباطؤ مفاجئ في الطريق، ما يسهم في إعادة توزيع الحركة بكفاءة ومنع الازدحام الذي قد يؤثر في انسيابية الطريق، حيث تم تنظيم حركة الشاحنات وفق مسارات محددة وأوقات سير مدروسة تتناسب مع حجم الحركة وفترات الذروة، ما يؤدي إلى تقليص زمن وصول سائقي الشاحنات إلى وجهاتهم.