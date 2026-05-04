الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

دان الأردن، اليوم، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية، وأدّت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية، وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكاً سافراً لسيادة الإمارات وتصعيداً خطيراً وتهديداً لأمن الإمارات واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها. وأعربت الوزارة عن تمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.