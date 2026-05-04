البحرين تُدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة، معتبرةً ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817)، وخرقا واضحا لوقف إطلاق النار المعلن.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ورادعة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على أمن دول المنطقة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الطاقة العالمي، وحرية وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.