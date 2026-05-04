الفجيرة: إصابة 3 أشخاص في الاعتداء الإيراني على منطقة "فوز"

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنه في إطار المتابعة المستمرة للاعتداء الإيراني الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، تعلن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة عن إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية بإصابات متوسطة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.

وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.