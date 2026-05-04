"التعاون الخليجي": اعتداء إيران على ناقلة إماراتية في هرمز ابتزاز خطير لأمن الممرات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي،، بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، الهجمات التي استهدفت ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وأكد البديوي أن استمرار الاعتداءات الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق، هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضائق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817، معرباً عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.