الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء مرورها في مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.