قرقاش: التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، اليوم الإثنين، أن موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان الإيراني ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": " يستمر العدوان الإيراني الغاشم، وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لـ"أدنوك" أثناء عبورها مضيق هرمز. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي".

وأضاف قرقاش: "هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله".