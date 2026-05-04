حمدان بن محمد: محمد بن راشد يقود حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكاً جديداً للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة Agentic AI في القطاع الخاص في دبي.. هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالمياً في تبني هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً بما يعطينا تفوقاً مستقبلياً جديداً".

وأضاف سموه:" برنامج التحول مدته عامان .. ويضم مسارات تدريبية تخصصية لكافة مجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة وصناعة دبي. كما وجهنا الغرفة بإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي Agentic AI الداعمة للتحول، وخلق فرص اقتصادية جديدة للشباب في هذا المجال، وإنشاء صناديق داعمة للتحول الجديد".

وتابع سموه: "هدفنا دفع شركاتنا لتبني هذه التقنيات التي ترفع الانتاجية، وتزيد من حجم أعمالها .. وتغير شكل المدينة ليكون اقتصادها الأفضل عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي Agentic AI.. محمد بن راشد يقود اليوم حراكاً شاملاً لإعادة تشكيل دبي لتكون المدينة الأكثر استعداداً للمستقبل في العالم .. تقنياً .. واقتصادياً.. وبنيةً تحتيةً .. ومرافقاً ترفع جودة الحياة لمعايير لم يسبقنا إليها أحد".