"باركن" توقع اتفاقية متعددة السنوات مع "إعمار" لنشر أنظمة رقابة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسّمة في إمارة دبي، عن توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع إعمار مولز، التابعة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع، وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات الرقابة على المواقف في مجموعة من الوجهات التجارية الرائدة التابعة لشركة إعمار في دبي.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم باركن خدمات رقابة متخصصة في "دبي مول"، و"دبي هيلز مول"، و"مارينا مول"، مع التركيز على ضمان الاستخدام السليم لمواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم، وتحسين انسيابية حركة المرور، وتعزيز مستوى الاستفادة من مرافق المواقف.

وتؤكد هذه الشراكة توسّع باركن نحو الوجهات التجارية الأعلى ازدحاماً، وترسخ مكانتها كمزوّد موثوق لحلول التنقل الذكي وخدمات الامتثال لمواقف المركبات في دبي.

وسيُركز المشروع على حماية مواقف المركبات المخصصة لأصحاب الهمم، وضمان بقاء هذه المرافق الحيوية متاحة فقط للمستحقين لها.

وستقوم باركن بنشر بنيتها التحتية من كاميرات التعرف التلقائي على أرقام اللوحات في هذه المواقف المخصصة، وسيقوم نظام الرقابة الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بمسح لوحة تسجيل المركبة تلقائياً للتحقق من وجود تصريح ساري المفعول لأصحاب الهمم. وفي حال عدم التعرف على تصريح صالح، يتم إرسال إخطار بالمخالفة المحتملة إلى مفتش باركن في غرفة التحكم للمراجعة، وبناءً على التقييم، يتم إصدار إشعار بالغرامة عند اللزوم.

وسيتولى موظف متخصص من فريق رقابة باركن التواصل مع مالك المركبة المسجلة لحثه على إزالة المركبة فوراً من الموقف المخصص.

ولتقليل الحالات العفوية غير المقصودة من الوقوف في هذه المواقف، سترسل باركن رسالة نصية قصيرة إلى مالك المركبة المسجلة، تتضمن طلب التحريك، مع منح فترة سماح قصيرة للامتثال.

وإلى جانب تقنيات الرقابة القائمة على الكاميرات، ستجري باركن عمليات تفتيش ميدانية مخصصة عبر المواقع الثلاثة لضمان الامتثال الشامل للوائح المواقف المعمول بها في دبي.

وفي تصريحه حول هذا الموضوع، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تضمن هذه الشراكة حصول أصحاب الهمم على وصول سلس وخالٍ من العوائق إلى المواقف المخصصة لهم، وهو أمر يعكس الالتزام باللوائح وفي الوقت ذاته يحقق فائدة مجتمعية حقيقية. إن دمج تقنياتنا المتقدمة للتعرف على اللوحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع عمليات التفتيش الميدانية يتيح نموذجاً متكاملاً وفعالاً للرقابة. وعلاوة على ذلك، تعكس هذه الاتفاقية استراتيجيتنا في تنويع خدمات باركن من خلال الاستفادة من نقاط قوتنا في التكنولوجيا والرقابة وحلول التنقل، بهدف إنشاء شراكات ذات قيمة مضافة تتجاوز نطاق عمليات المواقف العامة التقليدية".

ومن جانبه، قال أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: "تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتحسين تجربة الزوار عبر وجهاتنا، وضمان سهولة الوصول للجميع. ومن خلال التعاون مع باركن، نؤكد أهمية تخصيص مواقف لأصحاب الهمم، ونعزز الاستخدام الأكثر كفاءة ومراعاة لمرافقنا. كما يساعدنا توظيف التقنيات الذكية مثل الرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المحافظة على أعلى المعايير في وجهاتنا، وتقديم بيئة أكثر شمولاً وتنظيماً".